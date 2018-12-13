Çınarcık'a "z-kütüphane"

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Fürizan Kınal İlkokul ve Ortaokulu'nda zenginleştirilmiş kütüphane (z-kütüphane) törenle açıldı.

Fürizan Kınal İlk ve Ortaokulu'nda Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilerin kitapla buluşmaları ve teknolojik imkanlardan yararlanarak bilgiye erişimlerini sağlamak maksadıyla oluşturulan z-kütüphane açıldı. Çınarcık Kaymakamı Soner Kırlı, törende yaptığı konuşmada, kütüphanenin ilçenin eğitim ve öğretim hayatına hayırlı olmasını temenni etti.

Türkiye'nin genç bir nüfusa sahip olduğunu ve bu tür projelerin, gençlerin geleceğe daha iyi hazırlanması açısından önem taşıdığını ifade eden Kırlı, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın daha iyi bir gelecek sunmak ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan z-kütüphanede öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu imkanlar karşılanmış olacak. Kütüphaneler ile çocuklarımızın geleceğe güvenle bakan, eğitim ve öğretimlerinde daha başarılı ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlanacaktır" dedi.

Yalova Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun da kütüphane ve kitapların bir milletin kökleri olduğunu belirtti. Bir milletin köklerinin sağlamsa, o kadar çok genişleyip, yükseleceğini ifade eden Gümüş, "Bizler de her zaman köklerimizin zenginliğiyle övünen bir milletiz. İşte açılışlarını yaptığımız kütüphaneler sayesinde köklerimizi zengin tutuyoruz. Çocuklarımız bu vesileyle günün gelişen teknolojisine uygun bir şekilde yetişme fırsatı buluyorlar. İnşallah bu tür kütüphanelerin sayısını arttıracağız" dedi.

Furizan Kınal İlkokul ve Ortaokul Müdürü Safi Kaya, z-kütüphanenin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.