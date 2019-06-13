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Çınarcık'ta 15. Altın Festivali başlıyor

Çınarcık Belediyesi’nin 13-16 Haziran’da bu yıl 15.

Çınarcık Belediyesi'nin 13-16 Haziran'da bu yıl 15.'sini düzenleyeceği "Altın Çınar Festivali" başlıyor.


Festival öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, şarkıcılar İlter, Bahadır ve Resul Dindar'ın sahne alacağı festivalde konserlerin Cumhuriyet Meydanı'nda verileceğini söyledi. “Altın Çınar Festivali “hakkında bilgi veren Soyer, "13-16 Haziran'da festivalimizi yapmayı planlıyoruz. 13'ün de Şair Mehmet Bey ekibiyle birlikte bir program hazırlayacak. Şiir ve sanat müziği konserleri olacak. Yarın Halk Eğitim Müdürlüğünün düzenleyeceği Çınarcık'ta Halk Eğitim Merkezinde eğitim gören sanatçılarımızın öğrencilerimizin bir program var. Cuma günü de onu gerçekleştireceğiz. Cumartesi-Pazar da biz gerçek anlamda Altın Çınar Festivali'mizi yapacağız. Cumartesi günü mahalli sanatçılarla bir program gerçekleştireceğiz. Pazar günü de Resul Dindar Bey gelecek. Onun bir konseri olacak" dedi.

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