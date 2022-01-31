İhlas Haber Ajansı

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Çınarcık'ta altyapı çalışması

Çınarcık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçede kanalizasyon alt yapı güçlendirme çalışmalarına devam ediliyor.


İlçe sınırları içerisinde imarlaşmanın başladığı sokaklarda ve mevcut sistemdeki kanalizasyon alt yapılarına ilave hatlar, Çınarcık Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Ekipler, Taşliman Mahallesi 413. Sokak'ta mevcut hatta ilave olarak kanalizasyon alt yapısı çalışması yaptı.


Çınarcık Belediyesi tarafından belli plan ve program dahilinde bölgesel olarak mevcut kanalizasyon alt yapısına ilave çalışmaların devam edileceği bildirildi.

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