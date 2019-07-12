Çınarcık'ta arıtma tam kapasite ile çalışıyor

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan Mavi Deniz Atık Su Arıtma Birliği sorumlusu Kimyager Kubeysi Ayaz, ilçede her ay su tahlillerinin yapıldığını, şu anda denizin ve suyun temiz olduğunu söyledi. .

Son günlerde Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan arıtma tesisinin çalışmadığı ile ilgili Mavi Deniz Atık Su Arıtma Birliği sorumlusu Kimyager Kubeysi Ayaz'dan açıklama geldi. Ayaz, vatandaşlara yanlış bilgiler aktarılmaması gerektiğini, arıtma tesisinin sorunsuz bir şekilde ve tam kapasite ile çalıştığını kaydetti. Denizin ve suyun oldukça temiz olduğunu belirten Ayaz, “Birliğimiz 15 eğitimli personelle 7 gün 24 saat çalışmaktadır. Tesisimiz içerisindeki Online İzleme Kabini (SAIS) arıtma tesisimizde yapılması gereken tüm tahlil değerlerini otomatik olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na göndermektedir. Bütün bunların yanında bakanlık tarafından belirlenen çevre laboratuvarları her ay muntazaman su analizleri yapmaktadır. Deniz suyu tahlil sonuçlarına vatandaşlarımız 15 günlük verileri https://yuzme.saglik.gov.tr/ adresinden Çınarcık üzerine tıklayarak 3 noktadaki Mavi Bayrak sahilimizin analizlerini detaylı bir şekilde görebilirler" dedi.

Ayaz, son günlerde tesis hakkında çıkan asılsız iddialara da açıklık getirerek, “Tesisimizde herhangi bir sıkıntı olması mümkün değil. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Çünkü tesisi tekrar çalıştırmak için maddi ve manevi çok büyük zarara gireriz. Şu anda tesisimizde Çınarcık Merkez, Teşvikiye ve Kocadere'den gelen evsel atık sular Karpuzdere'de bulunan terfi istasyonundan toplanarak günlük 25 bin metreküp debiyle toplanmaktadır. Burada arıtılan sular denizin 400 metre açıklarına 42 metre derinliğe deşarj edilmektedir” dedi.