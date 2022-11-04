Çınarcık'ta Doğa Eğitim Merkezi hizmete girdi

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova İl Şube Müdürlüğü arasında düzenlenen protokol çerçevesinde Doğa Eğitim Merkezi hizmete girdi. Firuzan Kınal İlkokulu'ndan 24 birinci sınıf öğrencisine şefliğin sorumluluk alanında bulunan endemik bitki türleri tanıtıldı, Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezinde bulunan yaban hayvan türleri de çocukların büyük ilgilisini çekti. Doğa Eğitim Merkezinde öğrenciler doğayı tanıma imkanı buldu.