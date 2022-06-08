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Çınarcık'ta Hayat Boyu Öğrenme Festivali

Çınarcık İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından Hayat Boyu Öğrenme Festivali düzenlendi.


Halk Eğitim Merkezi'nde yapılan festivalde, kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi. Sergiyi ilçe protokolü ve vatandaşlar gezdi. İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Adem Güneş, yıl boyunca verimli çalışmalar yapıldığını dile getirdi.


Festivalde halk oyunları, karate ve boks gösterileri de yapıldı. Festivale İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Karabacak, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Günay ve Kent Konseyi Başkanı Tuncay Okatan da katıldı.

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