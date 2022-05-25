Çınarcık'ta jandarmadan kan bağışı

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde gerçekleşen bağışı kampanyasında jandarma personelleri kan verdi.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde gerçekleşen bağışı kampanyasında jandarma personelleri kan verdi.
İlçe Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen kan bağışı kapmayasına askerlerden tam destek geldi. Jandarma personeli, “Kanımızla canımızla, milletimizin hizmetindeyiz” diyerek Yalova Kızılay Kan Merkezi ekiplerine kan bağışında bulundu. Kan Merkezi otobüsünde gerçekleştirilen kampanyaya çok sayıda jandarma kan vererek destek oldu
İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Koçak da kan bağışı kampanyasına destek verdi. Kızılay Kan Merkezi yetkilileri, kan bağışında bulunan jandarma personeline teşekkürlerini sundu.