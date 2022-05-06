Çınarcık'ta jandarmadan trafik denetimleri

Ramazan Bayramı'nda trafik güvenliği için denetimlerini sıklaştıran jandarma, vatandaşlara seker ve kolonya ikram ederken trafik kuralları konusunda da uyarılarda bulunuyor. Arife günü itibariyle başlayan denetimlerin 9 mayıs pazartesi gününe kadar devam edeceği öğrenildi.

Dronlu denetimlerde emniyet kemeri, hız, cep telefonu kullanımı gibi kontroller yapılıyor. Ekipler ayrıca yaya geçitlerinde de uygulamalar gerçekleştiriyor.