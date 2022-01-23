Çınarcık'ta karla mücadele

Çınarcık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, hafta sonu yağan karın meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve ilçedeki günlük yaşamın aksamaması için çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. Ana arterleri temizleyen ekipler, otobüs güzergâhlarını ulaşıma açık hale getirdi. Kepçe ve greyderlerle karlar temizlenirken, bir yandan da buzlanmanın önlenmesi için tuzlama çalışması yapıldı. Kar yağışının yolları kayganlaştırması ve buzlanmayı da beraberinde getirmesi neticesinde yaşanabilecek sorunların önüne geçmek için ekipler, tuzlama çalışmalarının yanı sıra iş makineleri ile sorunlu bölgelere müdahale etti.