Çınarcık'ta marketlere KDV indirimi denetimi

Çınarcık Belediyesi zabıta ekipleri temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından denetimler gerçekleştirdi.

Temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından Çınarcık Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki marketlerde gıda ürünlerini denetledi.

Ülke genelinde gıda maddelerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiği açıklamasının ardından indirimli KDV oranları 14 Şubat'tan itibaren geçerli olmaya başladı. Bunun üzerine harekete geçen Çınarcık Belediyesi Zabıta ekipleri ilçede gıda ürünü satan işletmeleri, birer birer denetledi. Yapılan denetimlerde vatandaşların aldıkları ürünlerin kasada kesilen fişlerinin KDV oranının yüzde 1 olarak kesilip kesilmediği ve raflardaki fiyat ürün etiketleri ile birlikte ürünlerin son kullanma tarihlerine kadar titizlikle kontrol edildi.