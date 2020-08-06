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Çınarcık'ta minibüs alev alev yandı

Yalova’nın Çınarcık ilçesi Çalıca kalıcı konutlarına yolcu taşıyan bir minibüs bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Çalıca kalıcı konutlarına yolcu taşıyan bir minibüs bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yanmaya başlayan minibüs dakikalar içerisinde küle döndü.


Yalova'nın Çınarcık İlçesi'ne bağlı Koru beldesinde yürekleri ağızlara getiren bir olay yaşandı. Çalıca kalıcı konutlarına yolcu taşıyan H.Ö idaresindeki 77-EL-416 plakalı minibüs Koru beldesinde bilinmeyen nedenle bir anda alev aldı. Araç şoförü araçtan kendisini atarak kurtulurken, minibüste kimsenin olmaması bir facia yaşanmasının önüne geçti. Kısa sürede tüm aracı saran alevlere yenik düşen araç hurdaya dönerken yangın olay yerine ulaşan itfaiye tarafından söndürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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