Çınarcık'ta öğrenci servislerine denetim

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde jandarma trafik ekibi, öğrenci servis minibüslerini denetleyerek, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timi, kazaların önüne geçmek için köylerden ilçe merkezine ve ilçeden de il merkezine öğrenci taşıyan öğrenci servislerini denetledi. Ana arterlerde ve ilçe girişinde yapılan denetimde durdurulan servis minibüslerinde evrak, araç içi güvenlik kamerası, araç ve emniyet kemeri kontrolü yapıldı. Ekipler, servis şoförlerini trafik kurallarına uymaları ve öğrencilerin can güvenliğini sağlamaları hususunda ikâz etti. Öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadığını tek tek kontrol eden jandarma ekipleri, öğrencilere de kesinlikle emniyet kemeri takmaları, yolculuk esnasında şoförün dikkatini dağıtacak davranışlardan kaçınmalarını söyledi.