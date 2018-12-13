İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çınarcık'ta öğrenci servislerine denetim

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde jandarma trafik ekibi, öğrenci servis minibüslerini denetleyerek, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde jandarma trafik ekibi, öğrenci servis minibüslerini denetleyerek, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.


İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timi, kazaların önüne geçmek için köylerden ilçe merkezine ve ilçeden de il merkezine öğrenci taşıyan öğrenci servislerini denetledi. Ana arterlerde ve ilçe girişinde yapılan denetimde durdurulan servis minibüslerinde evrak, araç içi güvenlik kamerası, araç ve emniyet kemeri kontrolü yapıldı. Ekipler, servis şoförlerini trafik kurallarına uymaları ve öğrencilerin can güvenliğini sağlamaları hususunda ikâz etti. Öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadığını tek tek kontrol eden jandarma ekipleri, öğrencilere de kesinlikle emniyet kemeri takmaları, yolculuk esnasında şoförün dikkatini dağıtacak davranışlardan kaçınmalarını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.