Çınarcık'ta okul öncesi kütüphanesi açıldı

Çınarcık Çiçek Yuvası Anaokulu'nda açılan kütüphane, okuma yazma bilmeyen okul öncesi öğrencileri için hareketli, 3 boyutlu ve renkli kitaplardan oluşacak şekilde hazırlandı. Anaokulu Müdürü Osman Özkan, “Kurumumuzda okul öncesi eğitim veriyoruz ve bu sebeple öğrencilerimiz henüz okuma yazma öğrenmemiş çocuklardan oluşuyor. Kütüphanemizi de çocuklarımızın hem ilgisini çekebilecek hem de anlamalarını sağlayacak kitaplardan oluşturduk” diye konuştu.

Kütüphanedeki kitapların, ilköğretim öncesi için oldukça önemli olduğunun altını çizen Çınarcık İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Karabacak ise, şunları kaydetti:

“Anaokulu dönemi, birçok davranışın öğrenildiği ve kazanıldığı bir dönemdir. Biz de bu denli önemli bir dönemde çocuklarımızın gelişimleri açısından faydalı olacağını umduğumuz kütüphanemizi faaliyete geçirdik."