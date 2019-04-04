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Çınarcık'ta seçimi 16 oyla AK Parti kazandı

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 16 oy farkla belediye başkanı seçilen AK Partili Numan Soner, seçim, “Bundan sonra hizmet yolunda birlikteyiz” dedi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 16 oy farkla belediye başkanı seçilen AK Partili Numan Soner, seçim, “Bundan sonra hizmet yolunda birlikteyiz” dedi.


31 Mart mahalli idareler seçimlerinde AK Parti Çınarcık Belediye Başkan adayı Numan Soyer 4 bin 827, CHP adayı Avni Kurt ise 4 bin 843 oy almıştı. Bu sonuçlara CHP itiraz ederek 291 geçersiz oyun tekrar sayılmasını istedi. Bunun üzerinde Seçim Müdürlüğü'nde 5 sandıktaki geçersiz oyları saydı. Yapılan sayım neticesinde AK Parti Çınarcık Belediye Başkan adayı Numan Soyer'in belediye başkanlığını 16 oy farkla kazandığı açıklandı.


Bu karar sevinç yaşanmasına sebep oldu. Seçim Müdürlüğü'nden ilçeye gelişinde kalabalık bir grup tarafından karşılanan Soyer halka hitap etti. Soyer, “Çınarcık halkımızın bize verdiği destekle belediye başkanlığını kazandık. Bizim bundan hiçbir şüphemiz de zaten yoktu. CHP doğal olarak hukuki hakkını kullandı ve itirazını yaptı. Bu da demokrasinin bir gereğidir. Yapılan sayımda 16 oy farkla seçimi kazandığımız netleşti. Bundan sonra hizmet yolunda birlikteyiz. Yapacak çok işimiz var. Belediyeyi devralacak ve ilçemize hak ettiği yatırımları ve hizmetleri getireceğiz” dedi.

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