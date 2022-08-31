İhlas Haber Ajansı

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Çınarcık'ta Zafer Bayramı Ekin Uzunlar ile kutlandı

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen konserden sevilen sanatçı Ekin Uzunlar sahne aldı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen konserden sevilen sanatçı Ekin Uzunlar sahne aldı.


Çınarcık İskele Meydanı'nda gerçekleştirilen konserde Ekin Uzunlar sevenleriyle buluştu. Sahne performansıyla hayranlarına unutamayacağı bir gece yaşatan sanatçı, birbirinden güzel şarkılarını Zafer Bayramı gecesi seslendirdi.


Verdiği konserle büyük beğeni toplayan sanatçıya şarkılarını seslendirirken meydanı dolduran binlerce kişi eşlik etti.

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