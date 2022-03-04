Çınarcık'taki okullarda deprem tatbikatı

Türkiye'de 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Deprem Anı Uygulaması ve Tahliye Tatbikatı" Çınarcık ilçesindeki okullarda da gerçekleştirildi.

Hüdaverdi Aydın İlkokulu'nde gerçekleşen tatbikatı Kaymakam Cemil Aksak ve Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Karabacak da takip etti. Tatbikatta deprem alarmını verilmesinin ardından öğrenciler, sıra yanlarına geçerek depremin bitmesini bekledi. Ardından öğrencilerin okuldan tahliyesi gerçekleştirildi.

Okul Müdürü Mehmet Yılmaz, tatbikatların önemine değindi ve öğrencilerin depreme hazır olması gerektiğini sözlerine ekledi.