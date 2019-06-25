Çini sergisi büyük ilgi gördü

Yalova'da Merkez İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı çini sergisi Kent Müzesi'nde açıldı.

Yalova Merkez İmam Hatip Ortaokulu tarafından hayata geçirilen Çini Atölyesi uygulaması yıl boyunca sürdü. Atölyede öğrenci, öğretmen ve veliler çalışmalar yaparak birçok eser ürettiler. Bu eserler ise bu yıl 2'ncisi düzenlenen çini sergisi ile Yalovalıların beğenisine sunuldu. AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, Yalova Belediye Başkan Vekili Gülsen Büker, Yalova Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Yalova Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal ve Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali tarafından açılışı gerçekleştirilen serginin onur konuğu ise Kültür Bakanlığı çini sanatçısı Meryem Buhari oldu. Hep birlikte sergiyi gezenler Merkez İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ali Ramazan Şimşek'ten bilgi aldılar.

Sanatın insanın gelişimin bir parçası olduğuna dikkat çeken Şimşek, “Çini ise sanat içerisinde çok ayrı bir yere sahip. Biz okulumuzda 2 yıldır düzenlenen Çini Atölyesi'nde oluşan eserleri gerçekleştirilen yıl sonu sergisinde vatandaşlarımızın beğenisine sunuyoruz. Bu yıl da sergimizin büyük bir ilgi görmesinden onur ve mutluluk duyduk” dedi.