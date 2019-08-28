“Çobankale kazıları tarihimize ışık tutacak”

Yalova'nın Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Çobankale kazı evinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Çobankale kazıları hakkında, kazı danışmanı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden Öğr. Üy. Dr. Selçuk Seçkin ve Altınova Belediyesi Arkeoloğu Sabire Yazıcı Şentürk'ten bilgi aldı.

2017 yılında başlayan kazı çalışmaları çerçevesinde 2018 yılında yapılan jeoradar sonuçlarına göre planlanan kazı çalışmalarının yaklaşık 5 yıl süreceğini ifade eden Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğr. Üys. Dr. Selçuk Seçkin, “Kazı çalışması Altınova Belediyesi sponsorluğunda sürdürülmekte. Altınova, Yalova'nın tarihsel mirasa sahip önemli ilçelerindendir. Çobankale'de kazı çalışmasına devam edildiği gibi farklı uzmanlık alanlarından araştırmacılar tarafından ilçede ve köylerinde de çalışmalar gerçekleştirilmiştir. İlçenin ve bölgenin tarihsel geçmişinin araştırılması ve ortaya çıkartılmasına dönük çalışmalara devam edilmektedir” dedi.

Kaymakam Özyiğit, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazılar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni, Bursa Müze Müdürlüğü başkanlığında, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğr. Üys. Dr. Selçuk Seçkin'in bilimsel danışmanlığında başlayan kazıların önemine değindi.

Çobankale kazısının bölgenin tek arkeolojik kazısı olduğunu hatırlatan Kaymakam Özyiğit, “Bu kazı bizim için çok önemli. Sadece Türk ve Osmanlı tarihi açısından değil, Selçuklu ve Bizans dönemleriyle ilgili de önemli bilgilere ulaşılacağını bekliyoruz. Belki de daha eski medeniyetlere ulaşılacak. Öte yandan kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından çok önemli bir tarihi değeri ortaya çıkartmış olacağız” diye konuştu.