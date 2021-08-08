Çobankale kazılarına Cumhurbaşkanlığı desteği

Yalova'nın Altınova ilçesindeki Çobankale kazı çalışmaları Cumhurbaşkanlığı desteğiyle başladı. Kazı çalışmaları bu yıldan itibaren 12 ay kesintisiz devam edecek.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden Doç. Dr. Selçuk Seçkin'in başkanlığında, Altınova Belediyesi öncülüğünde yapılan Çobankale kazı çalışmaları yeniden başladı.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Çobankale'nin kuzeyindeki surlara ait ortaya çıkarılan buluntuları inceledi. Alan ziyaretinin ardından Çobankale Kazı Evini ziyaret eden Başkan Oral, Kazı Başkanı Doç. Dr. Seçkin'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çobankale kazılarında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Türk ve İslam Sanatları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Seçkin, “Çobankale kazılarında bu yıl Cumhurbaşkanlığı kararıyla, kazı başkanlığı görevine getirildim. Türk Tarih Kurumu'na, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne, Cumhurbaşkanlığımıza teşekkür ederim" dedi.

2021 yılı içerisinde yapılacak çalışmalarda kuzey suru ve doğu surlarını açmayı planladıklarını belirten Seçkin, "Nitekim kuzey surları daha önce de belirttiğimiz gibi çift sur sistemine sahip. Dış sur daha kötü durumda. İç sur ise günümüze kadar iyi bir şekilde ulaşmayı başarmış durumda. Aynı zamanda Çobankale'de sur sisteminin röle ve restorasyon, resüsitasyon projeleri de Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın (MARKA) sağladığı fonla yapılmaktadır. İnşallah önümüzdeki yıllarda kazı çalışmaları ve projeleri bitirilecek ve restorasyon çalışmalarına geçilecek” diye konuştu.

“Tarihi yeniden ayağa kaldırıyoruz"

Çobankale kazısını çok önemsediklerini ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Burada bir tarihi yeniden ayağa kaldırıyoruz. İnşallah tarihimize ışık tutacak yeni bulgulara rastlayacağımıza inanıyoruz. İnşallah bu çalışmalar Cumhurbaşkanlığımızın da desteğiyle bundan sonraki süreçte daha hızlı gidecek. Yapmış olduğumuz çalışmalar 12 ay boyunca sürecek. Dolayısıyla hızlı bir şekilde sonuca ulaşacağız. Altınova'mıza, Yalova'mıza, ülkemize güzel bir tarihi mekanı yavaş yavaş kazandırıyoruz. Burada el birliğiyle inşallah önümüzdeki süreçte vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak bir alan oluşacak ve tarihi dokumuz yeniden ayağa kalkmış olacak. Bu çalışmalara destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümetimize, milletvekillerimize, AK Parti teşkilatlarımıza ve bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.