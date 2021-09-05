Çobankale'de arkeolojik kazı çalışmaları 12 ay kesintisiz devam edecek

Cumhurbaşkanlığı desteği, Yalova'nın Altınova Belediyesinin katkılarıyla sürdürülen Çobankale arkeolojik kazı çalışmaları, bu yıldan itibaren 12 ay kesintisiz devam edecek.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Çobankale Kazı Başkanlığına getirilen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Türk ve İslam Sanatları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Seçkin, bölgenin Türk ve dünya tarihi açısından önemli olaylara şahitlik ettiğini söyledi. Çobankale'nin tarihteki önemine değinen Kazı Başkanı Doç. Dr. Selçuk Seçkin, “Bu bölge dünya tarihi açısından 3 önemli önemli olaya şahitlik etmiştir. Bunlardan ilki, 1071 sonrasında Selçuklular'ın İznik'e kadar geldiği biliniyor. İznik'te 20 yıl kadar yaşadıkları bilinmekte. Aslında en batıda Çobankale'ye kadar gelmiş Selçuklular. burada yaklaşık 20 yıl kadar yaşamışlar. Dolayısıyla İstanbul'a en yakın Selçuklu noktası Çobankale olmuş. Daha sonra 1. Haçlı Savaşı sırasında kıyıya Helenapolis kıyısına yığınak yapan Haçlılar bu bölgeye geliyor ve bu bölgedeki Selçuklu Türkleri Haçlı güçlerini püskürtüyor. Yalakdere Vadisi boyunca savaşlar oluyor ve bu bölgede 1. Haçlı Seferleri püskürtülüyor. Bu açıdan hem Türk, hem dünya tarihi açısından çok öneme sahip ve pek çok batı kaynağında Çobankale'den İsadargos olarak bahsedildiğini biliyoruz" dedi.

Üçüncü olarak ise Prof. Dr. Halil İnancık'ın ısrarla bahsettiği Çobankale'nin Osmanlı Beyliği'nin devlet olma sürecinde oynadığı rol açısından pek çok veri sağladığını belirten Seçkin, "Baferus Savaşı'ndan sonra Çobankale, Osmanlı toprağı içerisinde kalıyor. Ama Bizans'a karşı kazandığı savaş Osmanlı'nın rüştünü ispatlıyor. Bu savaş sonrasında Selçuklular, Osmanlı'yı tanımış oluyor. Bizanslılar, Osmanlı'nın gücünü tanıyor ve böylece Osmanlı Devleti kendi rüştünü dünya tarihi açısından ispatlamış oluyor” diye konuştu.

Çobankale kazısının 2017 yılında temizlik çalışması şeklinde başladığını söyleyen Doç. Dr. Selçuk Seçkin, “Bu alandaki çalılar ve küçük otlar temizlendikten sonra 2018-2019 yılında çeşitli alanlarda çalışmalarımızı yürüttük. Önce sarnıç bölgesinde çalışmalarımızı yürüttük ve yaklaşık 200 metrekarelik alandaki sarnıcın açımı ve çevresinin açımı tamamlandıktan sonra en üst noktada jeoradar yaptığımız alanda çeşitli tarihi kalıntılara rastladık ve geçen yıl bu bölgede çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Bir kilise yapısına ve çevresinde kilise yapısına ait birimlere ulaştık. Bu yıl da Çobankale'nin sur sistemini ortaya çıkarmaya başladık. Kuzey burçlarından çalışmalara başladık. Burası çift sur sistemine sahip. Kuzey sur sistemi, İstanbul ve Yalakdere Vadisine bakan bir konuma sahiptir” ifadelerini kullandı.