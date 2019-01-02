Çocuklar kış aylarında düzenli ve dengeli beslenmeli

Okul çağı çocuklar için beslenme tavsiyesinde bulunan Merve Yücel, düzenli ve dengeli beslenmenin bu çağdaki çocuklar açısından kış aylarında daha da büyük bir önem kazandığını belirtti. Yücel, “Okul çağı dönemi, çocukların fizyolojik, psikolojik ve sosyal yönden gelişimlerinin en hızlı olduğu dönemdir. Çocuklara ve gençlere yaşam boyu sürecek sağlıklı beslenme alışkanlığının kazandırılması ve sağlıklı yaşam bilincinin yerleştirilmesi, yetişkinlik dönemi hastalıklardan korunmak açısından da önem arz etmektedir. Yetişkin insan vücudunda ortalama yüzde 59 su, yüzde 18 protein, yüzde 8 yağ (lipit), yüzde 4,3 mineraller ve yüzde 0,7 karbonhidratlar, vitaminler, nükleik asitler ve hormonlar gibi ögeler bulunmaktadır. Bu besin ögelerinin herhangi biri olması gerekenden az ya da çok alındığında, büyüme ve gelişme etkilenmekte ve insan sağlığı bozulmaktadır. Fazla enerji alımı ve yetersiz fiziksel aktivite obeziteye yol açar. Aşırı enerji alımının azaltılması için şeker, yağ ve tuz içeriği yüksek besinlerin tüketimi sınırlandırılmalıdır. Kış aylarında havanın soğuması ile birlikte beslenme ve yaşam şeklinde bazı değişiklikler olup, genellikle yağ ve şeker içeriği yüksek besinlerin tüketiminde artış olmaktadır. Aynı zamanda kapalı ortamlarda daha fazla vakit geçirilip, fiziksel aktivite azalmaktadır. Televizyon başında geçirilen zamanın artması ve besinlerin atıştırılması gibi sebeplerden dolayı kış aylarında vücut ağırlığında istenmeyen artışlar olabilmektedir. Çocukların televizyon, bilgisayar, tablet gibi şeylerin karşısında geçirdikleri zaman sınırlanmalı ve her gün 1 saat hareket etmesi gerekmektedir” dedi.

YÜcel, "Yeterli sıvı alımı vücut ısısının dengede tutulması, vücuttan toksinlerin atılması, vücut fonksiyonlarının düzenli çalışması ve biyokimyasal fonksiyonların gerçekleşmesi için gereklidir. Çocukların ve adölesanların günlerinin önemli bir bölümünü okulda geçirdiği düşünüldüğünde okulda beslenmeleri önemlidir. İki ana öğün arasında açlık hisseden çocuk; besin değeri düşük sağlıksız yiyecekler ile enerji ihtiyacını karşılarsa hastalıklara yakalanma riski artacaktır. Bu nedenle fast-food tarzı besinlerden uzak tutulmalı, okulda öğle yemeği verilmiyorsa beslenme çantası hazırlanmalıdır. Beslenme çantasında okulda geçirdikleri zaman dilimine göre, kahvaltı ile öğle yemeği arasında ya da öğle ya da akşam yemeği arasında onlar için sağlıklı ara öğün seçenekleri(meyve, kuruyemiş, süt, ayran vb. gibi) bulunmalıdır. Özellikle kış aylarında çocukların sevdiği sebzeler azdır. Pırasa, kereviz, ıspanak gibi sebzeleri zorlayarak değil, değişik şekillerde çocuğa sunmak daha faydalı olacaktır” diye konuştu.