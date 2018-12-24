Çocuklar kuşları gözlemledi

Yalova'da Hersekliler Kültür ve Dayanışma Derneği kültür gezilerine başladı. Derneğin ilk durağı Hersek lagününü oldu.

Altınova-Hersekli çocuklar, son sayımlara göre 207 kuş türünün bulunduğu Hersek lagünündeki "Kuş Gözlem Kulesi" ile "Doğa Tanıtım ve Eğitim Merkezi"ni gezdi. Kuşları gözlem kulesinde inceleme imkanı bulan çocuklar, flamingoların güzelliklerini gördü. Başta flamingolar olmak üzere birçok kuş türünü izleme imkanı bulan çocuklar unutulmaz bir gün geçirdi. Kuş gözleminin ardından çocuklar Altınova Belediyesi Doğa Tanıtım ve Eğitim Merkezi'nde lagünde yer alan kuş ve bitkilerle ilgili bilgi aldılar.

Hersekliler Kültür ve Dayanışma Derneğimi Başkanı Erkan Uysal, “Başta çocuklarımız olmak üzere mahalle sakinlerimizle çok güzel vakit geçirdik” dedi.