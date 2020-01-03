Çocuklara geri dönüşümden oyuncak

Yalova'nın Altınova ilçesinde, Bülent Özyürük Çok Programlı Anadolu Çocuk Gelişimi Bölümü örnek bir çalışmaya imza attı.

"Çocuklar oynasın diye elden ele iyilik" projesi dahilinde geri dönüşüm malzemelerinden oyuncak yapan öğrenciler, minik kardeşlerini sevindirecek. Proje hakkında bilgi veren Çocuk Gelişimi Bölümü öğretmeni Nuray Özgür, “Bu projede bize Bülent Özyürük Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Volkan Hışır ve Müdür Yardımcısı Dilek Akkuş'un çok önemli destekleri oldu. Ayrıca Altınova Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri, Piyalepaşa Ortaokulu, Tavşanlı Şehitlik Ortaokulu, İmam Hatip Ortaokulu ve Hacı Ali Saruhan Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerinin de yardımıyla geri dönüşüm malzemelerinden oyuncak yapıldı. Yapılan oyuncaklar bir süre Bülent Özyürük Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde sergilenecek ve sonrasında satışa sunulacak. Elde edilen gelir LÖSEV ve Çocuk Esirgeme Kuruma bağışlanacak, kalan oyuncaklar ihtiyacı olan anaokullarına gönderilecek” dedi.