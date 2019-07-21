Çocukları sanal oyunlardan uzak tutmak için harekete geçtiler

'Sanal oyunlardan, sokak oyunlarına' projesi kapsamında Yalova Altınova Hz. Yusuf Cami Kuran Kursu öğrencileri gönüllerince eğlendi.

Proje kapsamında, Çiftlikköy Gençlik Merkezi gönüllüleri, yaz tatiline giren gençlerin sanal oyunlardan uzaklaştırıp, eski günlerdeki gibi sokak oyunlarıyla buluşturmayı amaçlıyor. Proje hakkında bilgi veren Çiftlikköy Gençlik Merkezi yöneticileri, "Amacımız, yaz tatiline giren gençlerimizi sanal oyunlardan uzak tutarak, enerjisini sokak oyunlarında akranları ile atmaları, sokak oyunları ile psiko-sosyol ve kültürel becerilerini güçlendirmeleri, eğlenirken arkadaşlık ilişkilerini de güçlendirmelerini sağlamak. Bu kapsamda mahalleleri dolaşarak, çocuklarımızın oyunlarına renk katıyoruz” dedi.

Etkinliğe, Altınova İlçe Müftüsü Recep Eren, Altınova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Sait Başaran ve Çiftlikköy İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Şahinal da katıldı.