Çöp gazı elektrik üretim santrali açıldı

Yalova'da yıllık 12 milyon 264 bin kilovat elektrik üretecek tesis hizmete açıldı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Denizçalı Handere mevkisinde Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (YAKAB) tarafından yapılan elektrik üretim tesisi düzenlenen törenle açıldı. Açılış töreninde konuşmasını yapan elektrik üretim tesisinin yetkili firması Dali Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Özer Gümüşboğa, tesisin kurulu gücünün 1.4 megavat olduğunu belirterek, “Yıllık üretim kapasitemiz 12 milyon 264 bin kilovat enerjidir. Geldiğimiz bu durumda 6 bin hanenin elektriğini, yani Yalova'mızın yüzde 3'ünü karşılamaktayız” diye konuştu.

AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ise, partisinin Türkiye'de çevrecilik anlamında gelişmeleri hızlı bir şekilde takip ettiğini ve yerel yönetimlere bu konudaki desteklerimizi sürdürdüğünü dile getirerek, "Önümüzdeki dönemde de bu çalışmaları artırarak devam edeceğiz. Bugün burada açtığımız tesisin sürdürülebilir kent formuna önemli bir katkısı olduğu kanaatindeyim. Buradan hanelerin elektrikleri üretilecek. İnşallah bu sürdürülebilir kent formunda bu tesisleri geliştirdiğimiz zaman daha iyi bir enerji altyapısına sahip olacağız. 3üçüncü lotun önümüzdeki dönemde hizmete açılması gerekiyor. 5 yıllık planlamamızda bakanlık nezdinde bu konuyu takip ederek Yalova'ya hızlı bir şekilde bu yatırımın kazandırılmasını hep birlikte tesis edeceğiz" dedi.

Yıllık üretim kapasitesi 12 milyon 264 bin kilovat enerji üretecek tesisin açılışında konuşan Yalova Valisi Muammer Erol, “Atık dediğimiz, uzaklaştırmak istediğimiz çöpümüzden hepimize ışık olacak enerjinin, ısı olacak enerjinin elde edilmesi, dönüştürülmesi hakikaten güzel” diye konuştu.

Açılışa AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve kamu kurum temsilcileri de katıldı.