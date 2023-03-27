Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: “Türkiye'yi marjinallere teslim etmeyeceğiz”

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Türkiye'yi marjinallere teslim etmeyeceğiz. Türkiye'yi PKK'lılara, Hizbullahçılara, FETÖ'cülere, bunların desteğine muhtaç hale getiremeyiz" dedi.

İnce, mide kanseri nedeniyle 66 yaşında vefat eden halasının kızı Aşire Öztürk'ün cenaze törenine katılmak için memleketi Yalova'nın Elmalık köyüne geldi. Cenaze öncesi köy meydanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Türkiye'nin kutuplaşmış şekilde seçime gittiğini söyledi. Türkiye'nin ikiye ayrıştırıldığını kaydeden İnce, "Biz Türkiye'deki yeni bir yol olmak istiyoruz. Üçüncü bir yol olmak istiyoruz. Atatürkçülerin, cumhuriyetçilerin, makul olanların, ortada olanların. Türkiye'yi marjinallere teslim etmeyeceğiz. Türkiye'yi PKK'lılara, Hizbullahçılara, FETÖ'cülere, bunların desteğine muhtaç hale getiremeyiz Türkiye'yi. Türkiye'nin buna hakkı yok. Türkiye'yi ne FETÖ'cüler, ne PKK'lılar, ne Hizbullahçılarla, bunlarla iş birliği içerisine girmeden yarıp geçeceğiz bu düzeni. Bunda hiç kimsenin kuşkusu olmasın" diye konuştu.

Gençlerle birlikte başarıya ulaşacaklarını anlatan İnce, 110 bin kişinin zorlu koşullar altında kendisine imza vermeye gittiğini anlatarak, şöyle konuştu:

“Her türlü engellemeye rağmen her türlü engellemelere rağmen 110 bin kişi polis kordonlarından geçerek, otopark derdi yaşayarak, saatlerce kuyrukta bekleyerek imza altına adılar. Çoğunluğu 30 yaş altındaydı. Bu gençlerle birlikte bu kuşatmayı sonlandıracağız. Kimsenin kuşkusu olmasın. Yaşama sevinciyle, umutları yeniden tazelemekle, gençlerle, kadınlarla Türkiye'nin önünü açacağız. Türkiye'yi bu uçurumun kenarından çekip alacağız.”

İnce, ardından halasının kızının cenaze törenine katıldı. Cenaze defninin ardından İnce, Ankara'ya harekete geçti.