Dağ Bisiklet Türkiye Şampiyonası Altınova'da başlıyor

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet takviminde yer alan Altınova Belediyesi Dağ Bisiklet Türkiye Şampiyonası, 22-23-24 2022 Temmuz tarihlerinde Altınova Bayraktepe Kent Ormanı'nda gerçekleştirilecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet takviminde yer alan “Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası XCC-XCE-XCO” 22-23-24 Temmuz 2022 tarihinde Yalova'nın Altınova ilçesi Bayraktepe Kent Ormanı'nda yapılacak. 22 Temmuz 2022 Cuma günü saat 16.00, 23 Temmuz 2022 Cumartesi günü saat 11.00 ve 24 Temmuz 2022 Pazar günü saat 09.30'da start alacak. Şampiyonada, büyük erkek, büyük bayan, U23 erkek, U23 bayan, genç erkek, genç bayan kategorilerinde sporcular pedal çevirecek.

Geçtiğimiz yıllarda da Uluslararası Bisiklet Federasyonu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu faaliyet programında yer alan, olimpiyatlara puan veren Altınova Belediyesi Dağ Bisiklet Kupası Yalova MTB Cup Şampiyonaları dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını öncesi 2019 yılına kadar 5 kez Altınova Belediyesi'nin ev sahipliğinde Altınova Bayraktepe'de gerçekleştirilmişti.

Şampiyonaya bu yıl katılımın arttığını belirten Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, “Böylesi önemli bir turnuvaya ev sahipliği yapıyor olmaktan mutluyuz. Bu yıl yarışa katılım arttı. Bu da parkurun uluslararası platformda adının duyulmaya başladığını gösteriyor. Amacımız bisiklet sporunu sevdirmek. Onu da başaracağımıza inanıyorum” dedi.