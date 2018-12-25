Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal dünyadaki defne üretiminin yüzde 90'ının Türkiye'de gerçekleştirildiğini söyledi. Aybal, defne ihracatından yılda 300 milyon dolar gibi bir gelir elde edildiğini ancak bu rakamın daha yukarılara taşınması için de çalışma başlatıldığını söyledi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan defne üretiminin yaygınlaştırılması ve özendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Yalova'da, “Defne Değil Define” başlıklı bir panel düzenlendi. Panele Yalova Valisi Muammer Erol, Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal, Orman Dışı Ürünler ve Hizmetler Daire Başkanı Emin Şimdi, Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın ile çok sayıda davetli de katıldı.

“Bölgede 17 bin hektarda üretim yapılıyor”

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda söz alan Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, “Ülkemizin ve bölgenin orman dışı ürünler açısından son derece zengin olduğunu söylemek mümkün. Defne de bu ürünlerden birisi. 6 bin hektarı Yalova'da olmak üzere bölgemizde 17 bin hektar alanda defne var. Yalova'da yaklaşık 200 aile defne yaprağı ticareti yapıyor. Biz Yalova'da yıllık yaklaşık 4 bin ton defne üretmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Defne mitolojisi Anadolu'dan çıktı”

Orman Dışı Ürünler ve Hizmetler Daire Başkanı Emin Şimdi de panel öncesinde söz aldı. Şimdi konuşmasında, “Defne potansiyeli çok yüksek bir ürün. Bu potansiyeli kullanırsak ülkemiz ciddi bir kazanç elde edebilir. Defne sahip olduğumuz 3 bin 600 endemik bitkiden birisi. Özellikle Avrupa'dan ciddi talep alıyoruz. Avrupa Pazarı bu ürüne son derece açık. O nedenle özel sektörün bu ürünle ilgili harekete geçmesi gerekiyor. Defne Mitolojisinin çıkış noktası dahi Anadolu'dur. Bunu bile tanıtımda kullansak ihracat rakamlarımızda önemli bir artış yaşanır” diye konuştu.

“Dünya defne üretiminin yüzde 90'ını biz yapıyoruz”

Ülkedeki defne üretim ve pazarlama potansiyeli ile hazırlanan 2016-2020 Defne Eylem Planı hakkında bilgi aktaran Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal ise, “Orman Genel Müdürlüğü olarak biz son yıllarda özellikle ormanların odun hammaddesi yanında diğer ürünler dediğimiz fonksiyonel değerleri ve defne, tıbbi aromatik gibi bitkileri ön plana çıkartan bir anlayışla bu tip ürünlerin ülkemizdeki üretiminin arttırılması, bu üretimin arttırılması neticesinde ise orman köylüsünün gelir ve sosyal dokusunun geliştirilmesine yönelik projelere önem vermeye başladık. Bunlardan birisi de defne. Hakikaten ülkemiz için gelecekte çok önemli yer tutan bir bitki türümüz. Dolayısıyla özellikle Bursa, Hatay, Antalya ve Adana gibi yörelerimizde yaşayan insanlarımızla ülke ekonomimize de katkı sağlayan ürünlerden birisidir. Düzenlediğimiz panellerle hem bunun farkındalığını arttırmak hem de bu yörelerde yaşayan vatandaşlarımızın gelecekte bu üründen olan faydasını arttırmak için Bursa Valiliği ve Orman Genel Müdürlüğümüzle ortaklaşa bir panel gerçekleştirdik. 'Defne değil define' dememizin önemli göstergelerinden birisi de ekonomik değerinin çok yüksek olmasıdır. Bugün itibarı ile ülkemizde 300 milyon dolar gibi bir ekonomik döngü sağlayan üründür. Biz neden bu 300 milyon dolar, 3 milyar dolar olmasın diyoruz. Bu panelleri de o nedenle gerçekleştiriyoruz. Biz ormanların korunup geliştirilmesini ancak orada yaşayan vatandaşlarımızla birlikte yapabiliriz. Orman Genel Müdürlüğü teşkilatı olarak bizler 2020 yılında tamamlanacak olan bir Defne Eylem Planını ortaya koyduk. Bunda da hedef defne üretimini arttırmak, mevcut defne sahalarının rehabilitasyonunu sağlamak ve dolayısıyla o yörede yaşayan vatandaşlarımızın gelirini arttırmayı hedefliyoruz. Bu anlamda defne gerek yaprağından, gerek tohumundan ve gerekse elde edilen katma değerli ürünler açısından son derece önemlidir. Dünyadaki defne üretiminin yüzde 90'ını ülke olarak bizler gerçekleştiriyoruz. Orman Genel Müdürlüğü ve Orman ve Tarım Bakanlığı olarak defnemizi define haline getirmek için çalışıyoruz” dedi.