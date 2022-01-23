İhlas Haber Ajansı

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Delmece Yaylası'na çıkmaya çalışan cip alev alev yandı

Yalova’da Delmece Yaylası’na karlı havada çıkmaya çalışan cipte çıkan yangın sonrasında araç alev alev yanarak kül oldu.

Yalova'da Delmece Yaylası'na karlı havada çıkmaya çalışan cipte çıkan yangın sonrasında araç alev alev yanarak kül oldu.


Alınan bilgiye göre, Çınarcık ilçesi Teşvikiye beldesinde bulunan Delmece Yaylası'na çıkmak isteyen bir cip sürücüsü Ahmet M., aracını karlı hava şartlarında zorlayınca motoru alev aldı. Kısa sürede tüm araca yayılan yangın sonrasında cip küle döndü.


Dağlık kesimde meydana gelen yangın ormana sıçramazken, Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü müdahale ederek, alevleri söndürdü.

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