İhlas Haber Ajansı

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Denizçalı Köyü'nde doğalgaz çalışmaları başladı

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Denizçalı Köyü’nde doğalgaz altyapı çalışmaları başladı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Denizçalı Köyü'nde doğalgaz altyapı çalışmaları başladı.


Çiftlikköy ilçesinde Kılıçköy, Kabaklı, Laledere köylerinde doğalgaz altyapı yatırımlarını büyük ölçüde tamamladı. Kutu konma ve test aşaması devam eden köylerde kısa zamanda doğalgaz kullanımına geçilmesi hedefleniyor. Gacık Köyü'nde ise geçen yıl doğalgaz kullanımına başlanmıştı.


İl Genel Meclis Başkan Vekili İdris Durmuş Denizçalı Köyü'nde de doğalgaz altyapı çalışmasına başlanıldığını belirterek, “Köyümüze hayırlı olsun. Denizçalı köyümüzde başlayan hat ve boru çalışması belli bir süre vatandaşımızın yollarda zorluk çekmesine neden olacaktır. Çalışmalar tamamlanıp köylerimizde evlere doğalgazın kullanımına başlanacak olması bizlere de heyecan veriyor” dedi.

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