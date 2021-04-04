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Denizdeki kirliliğin nedeni Alg Patlaması

Yalova Altınova Tersaneler bölgesinde oluşan kirlilik sebebiyle Altınova Belediyesi ve Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.


Altınova Tersaneler Bölgesi önünde denizde oluşan kirlilik tedirginliğe yol açtı. Altınova Belediyesi ve Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede yapılan inceleme sonunda kirliliğin Alg Patlaması diye adlandırılan denizdeki su yosununun fazlalaşmasından kaynaklandığı anlaşıldı. Konuyla ilgili bilgi veren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Çevre İl Müdürlüğünün denizde yaptığı inceleme sonrası ilk bulgular, ‘alg patlaması' olarak tabir edilen doğa olayından kaynaklı olduğu belirlendi. Aynı sorunun Bursa sahillerinde de yaşandığı bilgisine ulaştık. Vatandaşlarımızın gönlü rahat olsun ekiplerimiz süreci yakından takip etmekte” diye konuştu.

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