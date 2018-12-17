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Denize atlayan genci vatandaşlar kurtardı

Yalova’da denize atlayan genci çevredeki vatandaşlar kurtardı.

Yalova'da denize atlayan genci çevredeki vatandaşlar kurtardı.


Eski Kartal İskelesi'nden denize atlayan E.S. (24), vatandaşlar tarafından sudan çıkarılarak kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre, Eski Kartal İskelesi'ne gelerek denize birinin atladığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bu sırada denizde çırpınan E.S.'yi denize atlayan ve can simidi atan vatandaşlar sudan çıkararak kurtardı. Vatandaşlar, üşüyen E.S.'nin üstüne battaniye sardı. E.S., olay yerine gelen ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Deniz polisinin yanı sıra asayiş ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.


E.S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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