'Deprem kenti' Yalova'da, AFAD gönüllülerinde rekor artış

Yalova Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Doğan Toncer, Türkiye'de gönüllü sayısı artışında ilk 5 il içinde yer aldıklarını söyledi.

AFAD Gönüllülük Projesi çerçevesinde tüm Türkiye'de olduğu gibi Yalova'da da temel, destek ve uzman AFAD gönüllüğü eğitim programları düzenleniyor. İl Müdürü Toncer, Türkiye'de 2020 yılında başlayan AFAD Gönüllülük Projesi'nin 2021 yılı itibariyle daha da hızlandığını anlattı. 15 yaş üstü herkesin e-devlet üzerinde temel AFAD

gönüllüsü olabileceğini anlatan Toncer, "Eğitimlerimiz online olarak da düzenleniyor. Afetler konusunda farkındalık ve bilinçlendirme eğitimleri veriliyor. Destek AFAD gönüllüsü programında ise bu işin daha uzman anlamda yapılabilmesi için mesai harcayan gönüllülerimiz var. Bu eğitimlerin haricinde arama kurtarma, ilk yardım, yangın, insan yardım konularında 8-9 günlük eğitim veriyor ve akredite ediyoruz. Herhangi bir afete Destek AFAD gönüllülerimizce müdahale ediyoruz. Akredite olmayan hiçbir gönüllümüz bundan sonra olay yerine giremeyecek. Uzmanlarımıza daha üst düzeyde eğitim almış, yabancı dil, mühendislik gibi onların mesleki bilgilerine göre program düzenleniyor" dedi.

AFAD gönüllüsü sayısındaki artışa da dikkati çeken Toncer, bu rakamı daha da yukarlara taşımak istediklerini belirterek şöyle konuştu:

"Yalova'da proje 2020 yılında başlamış ve 2020 yılının sonunda 800 kişiye ulaşmış. 2021 yılında 2 bin 500 civarında gönüllü sayısına ulaştık. Artışta ilk 5'in içindeyiz. Şu anda da 3 bin 250 civarında gönüllümüz var. Yalova gibi deprem görmüş bir şehirde bu sayıyı yeterli görmüyoruz. Bizim çok daha fazla gönüllümüz olması lazım. Gençlerimizin her yaş grubunun bu eğitimi alarak temel afet biriminin oluşması lazım. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor."