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Deprem olacak dedi 16 saat sonra Marmara sallandı

Jeofizik Mühendisleri Odası Yalova Temsilcisi Osman Kendir’in Marmara’da gerilim arttı her an deprem olabilir açıklamasından 16 saat sonra merkez üssü Yalova’nın Çınarcık İlçesi olan 4.

Jeofizik Mühendisleri Odası Yalova Temsilcisi Osman Kendir'in Marmara'da gerilim arttı her an deprem olabilir açıklamasından 16 saat sonra merkez üssü Yalova'nın Çınarcık İlçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.


Jeofizik Mühendisleri Odası Yalova Temsilcisi Osman Kendir çalışmalara ve MTA haritasından elde ettiği verilere dayanarak 29 Kasım 2018 Perşembe günü Marmara'da stresin arttığını ve her an bir depremin meydana gelebileceğini açıklamış ve uyarıda bulunmuştu. Kendir'in açıklamalarının ardından 16 saat geçmeden Yalova'nın Çınarcık ilçesi merkez üslü bir deprem yaşandı. Çevre illerden de hissedilen depremde her hangi bir hasar, can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.

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