Depremzedelerin yardıma koşan iş makinesi operatörlerine teşekkür belgesi

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrasında Yalova'dan bölgeye giderek çalışmalara katılan iş makinesi operatörleri, şoförler ve hafriyat firması temsilcilerine teşekkür belgesi takdim edildi.

Yalova Belediyesi, Yalova İl Özel İdaresi, sivil toplum kuruluşları, firma ve hayırsever vatandaşların da desteği ile deprem bölgesine gönderilen ve günlerce burada görev yapan iş makinesi operatörleri, şoförler ve hayırsever firma sahiplerine Vali Muammer Erol ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk teşekkür belgesi takdim etti. Şaban Temüge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen programda konuşan Vali Muammer Erol, ağır iş makinelerinin deprem sonrasında bölgede günlerce yoğun bir çalışma yürüttüğünü söyledi.

Erol, Yalova'da 7 binin üzerinde afetzedenin misafir edildiğini belirterek, “Bu çok büyük bir afet. Devlet- millet olarak iyi toparladık. Milletimizin devletimizin sayesinde bu oldu. Bundan sonra hafriyat kaldırıldıkça uygun yerlerde konutların yapımına başlanıyor. İnşallah bir yıl içinde Allah'ın izniyle konutlar yapılacak. Biz bu işin üstesinden geliriz. Milletimiz de büyük bir dayanışma sergiledi. İnsanlarımız elinde ne varsa getirip veriyor. Halen Yalova'mızda depomuzda malzemeler var ve bölgeye göndermeye devam ediyoruz. Yalova'mıza 7 binin üzerinde afetzede geldi. Çok büyük kısmı hayırsever vatandaşların sağladığı imkanlarla evlerde kalıyorlar. Afetzedelerimizi üç gündür 13 ekibimizle tek tek ziyaret ediyoruz. Durumun röntgenini çekiyoruz. İnşallah ihtiyaçlarını da karşılamayı el birliğiyle yapıp onları evleri yapılana kadar Yalova'mızda misafir edeceğiz. Ben el birliğiyle çalışma yürüten sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Depremin acısını en iyi bilen bir il olduklarını söyleyen Tutuk ise devlet ve milletin depremin yaralarını sarmak için el ele verdiğini belirterek, “Bizler bu afeti daha önce yaşadık. Bunun acısını en iyi biz biliriz. Yalova'mızda devlet-millet el ele verdik. Depremzedelerimiz için tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Sizler o bölgede canla başla çalışma yürüttünüz. Hepinizden Allah razı olsun. Hafriyatçılarımıza, iş adamlarımıza, o bölgede bir can da olsa kurtarabilmek için canla başla çalışma yapan siz değerli dostlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Programa İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, AFAD İl Müdürü Doğan Tonçer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar ile firma yetkilileri, vinç operatörleri ve şoförler katıldı.