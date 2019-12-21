Dev orkinos bal??? k?y?ya vurdu

Yalova’da k?y?ya vuran 70 kiloluk orkinos bal???n? g?renler g?zlerine inanamad?.
Yalova'da k?y?ya vuran 70 kiloluk orkinos bal???n? g?renler g?zlerine inanamad?. Bal?k, ?iftlikk?y Belediyesi ekiplerince sahilden al?nd?.
?iftlikk?y'de kum plaj? mevkiinde sabah saatlerinde y?r?y?? yapan vatanda?lar k?y?ya vurmu? dev bal??? g?r?nce ?a?k?na d?nd?. Yakla??k 70 kilo a??rl???ndaki orkinosu k?y?ya ?ekmeye ?al??an vatanda?lar, bal??? yerinden k?p?rdatamad?. Okyanus ve derin su bal??? orkinosun ?iftlikk?y sahiline nas?l geldi?i bilinmiyor. Bal??? yerinden k?p?rdatamayan vatanda?lar, ?iftlikk?y Belediyesine haber verdi. Bal?k belediye ekipleri taraf?ndan sahilden al?nd?.