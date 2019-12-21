İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dev orkinos bal??? k?y?ya vurdu

Yalova’da k?y?ya vuran 70 kiloluk orkinos bal???n? g?renler g?zlerine inanamad?.

Yalova'da k?y?ya vuran 70 kiloluk orkinos bal???n? g?renler g?zlerine inanamad?. Bal?k, ?iftlikk?y Belediyesi ekiplerince sahilden al?nd?.


?iftlikk?y'de kum plaj? mevkiinde sabah saatlerinde y?r?y?? yapan vatanda?lar k?y?ya vurmu? dev bal??? g?r?nce ?a?k?na d?nd?. Yakla??k 70 kilo a??rl???ndaki orkinosu k?y?ya ?ekmeye ?al??an vatanda?lar, bal??? yerinden k?p?rdatamad?. Okyanus ve derin su bal??? orkinosun ?iftlikk?y sahiline nas?l geldi?i bilinmiyor. Bal??? yerinden k?p?rdatamayan vatanda?lar, ?iftlikk?y Belediyesine haber verdi. Bal?k belediye ekipleri taraf?ndan sahilden al?nd?.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.