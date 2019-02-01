Dijital oyunlar ölüm saçıyor

Dr. Eda Balkaş Erdoğan, ailelere, “Çocuklarınızla zaman geçirin” tavsiyesinde bulundu.

Son olarak bir Adana'da 13 yaşındaki Emine Karadağ adlı bir çocuğun oyundaki talimatları yerine getirerek babasının av tüfeği ile intihar etmesini değerlendiren İletişim Bilimleri ve Aile İçi İletişim Uzmanı Prof. Dr. Eda Balkaş Erdoğan, “Çocuklarımızla kurduğumuz bağlar, hayatlarının bir parçası olmak bu kadar önemli. Etkili iletişim, yani onların söylediklerini duymak, hatta gerçekten dinlemek, sözlerine kulak vermek, bir sorun yaşadıklarında size gelip anlatmalarını sağlamak lazım. Bunlar olmayınca, ya da kopukluklar başlayınca, çocuklar ailenin yerine dijital oyunları, teknolojiyi ve teknoloji meraklısı arkadaşları koyar. Tüm zamanlarını bu oyunlarla geçirmeye başlarlar. Sömestre tatilinden unutulmaz gözlemlerle döndüm. Tatil yaptığımız otelde, tüm çocuklar, abartısız yaşları 7-12 arasındaki tüm çocuklar ellerinde tablet ve cep telefonlarıyla, ekrana yapışmış haldeydiler. Hatta beynime öyle bir görüntü kazındı ki, anlatamam. Otelin geniş ve uzun koridorlarında ellerinde tablet ve telefonla yürüyen çocuklar... Önlerine bakmadan, gözlerini kırpmadan İnanılmaz bir görüntüydü. İşte burada yoksunluk ,bağımlılık, onsuz yapamama duygusunu görüyorsunuz ki çok tehlikeli. Anne babalar da çocukların yanlarında hiçbir şey demeden bu süreç sanki normalmiş gibi yürüyorlar. Sevgili anne ve babalar, siz rahat tatil yapacaksınız diye, çocuklarınızın teknolojiye gömülmesine nasıl izin verirsiniz? Çocuklar düzgün yürüyemiyorlardı bile. Elindeki ölüm saçan teknolojiyi bırakamıyorlar belli. Ama tatilde sizler çocuklarınızla birlikte planlar yapıp, onlarla gerçekten bir şeyler paylaşıp, onları dinlemezseniz, sizlerin de ellerinde tablet ve telefonlar olursa, o zaman yaklaşan tehlikeleri de göremezsiniz. Çocuklarımızı bu dijital tehlikeden korumak ancak etkili iletişimle mümkün olur. Çocuğun hayatının içinde olmakla mümkün olur. Gerekirse teknolojiyi de paylaşın lütfen.. Oynadığı oyunlarla ilgilenin. Kontrol amaçlı değil sadece paylaşım amaçlı. Ben aynı zamanda bir anneyim ve öyle yapıyorum. Kızımla birlikle oynuyoruz. Onunla teknolojiyi paylaştığım için, zararlarını anlatmam da daha kolay oluyor. Yasaklar çözüm değil. Anlatmak, bıkmadan, usanmadan anlatmak gerekir. Çocuğunuzla yakın olmadıkça, onu koruyamazsınız. Yakın olmak için önyargıları bırakın" diye konuştu.