Yalova Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova İlçe Müftüsü Recep Eren, başarılı din görevlilerine ‘Başarı Belgesi' verdi.

Görev yaptıkları camilerde ve İlçe Müftülüğünün kendilerine verdiği görevlerde gösterdikleri başarılı çalışmalardan dolayı Altınova Hürriyet Camii İmam Hatibi Yakup Gül ve Subaşı Beldesi Camii İmam Hatibi Fatih Kacir'e ‘Başarı Belgesi' verildi. Altınova İlçe Müftüsü Eren, din görevlilerine ‘Başarı Belgesi'ni layık gören Altınova Kaymakamı Özyiğit'e teşekkür etti. Eren, bu belgelerin manevi değerinin çok önemli olduğunu dile getirdi. Kaymakam Özyığit de gayretli çalışmalarından dolayı İlçe Müftüsü Eren'in şahsında tüm din görevlilerine teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.