Doğa Eğitim Merkezi'nde çocuklar hem hayvanları hem doğayı tanıyor

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan Doğa Eğitim Merkezi, 16 türden 72 hayvana ev sahipliği yapıyor. Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'nin yanı sıra eşitli ağaçların ve sera alanının da yer aldığı Doğa Eğitim Merkezi'ni ziyaret eden öğrenciler, program dahilinde hem bitkileri hem hayvanları yakından tanıyor. Yalova'daki okullardan turlarla Doğa Eğitim Merkezi'ne gelen okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri, unutamayacakları bir gün geçiriyor.

Doğa merkezine gelen öğrenciler ilk olarak ağaçları tanırken sonrasında da seralarda tohum dikmeyi öğreniyor. Öğrenciler daha sonra toprakla buluşturdukları tohum saksılarını yanlarında götürüyor. Bitkilerin yanın sıra hayvanları da yakından tanıma imkanı bulun öğrenciler, eğitici oyunlarla bilgilendiriliyor.

Alanda bulunan tavus kuşundan keçiye, horozdan tavşan gibi birçok hayvanı gören ve kimilerine de dokunma fırsatı bulan öğrenciler, doğayı tanırken bir taraftan da eğleniyor.

Yalova'da faaliyet gösteren bir özel eğitim kurumunun Müdür Yardımcısı Cansu Uysal Topal, Doğa Eğitim Merkezi'nin öğrenciler için çok faydalı bir yer olduğunu belirterek, “Dün birinci sınıf öğrencelerimizle geldik. Bugün de okul öncesi öğrencilerimizle geldik. Öğrencilerimiz burada endemik bitkilerle, hayvanlarla tanıştılar. Onları yakından görme fırsatı tanıdılar. Daha sonra bununla ilgili bir sunum yapıldı öğrencilerimize. Hayvanlara kaşı nasıl yaklaşılması gerektiği, hayvanların tepkilerini öğrettiler çocuklarımıza. Bunlarla ilgili çok güzel animasyon oyunları oynattılar çocuklarımıza. Etrafı gezdik ve çok eğlendik açıkçası” dedi.