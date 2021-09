Doğa pasaportu hızla yayılıyor

Lets Do It Türkiye Yalova temsilcisi Makbule Budak Çalışkan ve Yalova Sivil Yaşam Derneği (SİYAMDER) yönetici ve üyeleri, Altınova Belediyesi Doğa Pasaportu sahibi oldular.

Lets Do It Türkiye Yalova Temsilcisi Makbule Budak Çalışkan ve Sivil Yaşam Derneği (SİYAMDER) yönetici ve üyeleri, Altınova Belediyesi yetkilileriyle birlikte Hersek Sahilinde gerçekleştirdikleri temizlik çalışmasının ardından Türkiye'nin engelli uyumlu ilk ve tek Hersek Lagünü Doğa Eğitim ve Engelli Uyumlu Kuş Gözlem Kulesi ile Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'ni ziyaret ettiler. Burada; Lets Do It Türkiye Yalova temsilcisi Makbule Budak Çalışkan ve beraberindekilere, kendileri için hazırlanmış Doğa Ve Hayvanları Koruma Gönüllüleri Sözleşmesini de içeren Türkiye'nin ilk doğa pasaportu verildi.

Doğa Ve Hayvanları Koruma Gönüllüleri Sözleşmesini de içeren Türkiye'nin ilk doğa pasaportu uygulaması adım adım yayılıyor. Hersek Lagünündeki Türkiye'nin engelli uyumlu ilk ve tek Doğa Eğitim ve Engelli Uyumlu Kuş Gözlem Kulesi ile Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'nin güzellikleri tüm ziyaretçilerini bekliyor. “Doğayı ve özellikle başta nesli tükenmekte olan canlıları korumak hepimizin görevi. Doğal yaşamı korumak, geleceğe bırakılabilecek en büyük, en değerli mirastır. Doğa bir moda, spor araba, plastik bir oyuncak, bir cep telefonu ya da bilgisayar değildir. Doğanın bir fiyat etiketi yok! Çünkü doğa paha biçilmezdir Doğanın şimdi, bizim ise ona her zaman ihtiyacımız var. Doğa için şimdi harekete geçme zamanı. Her zaman, her yerde ve her koşulda doğayı koruyacağımıza ve iş birliği yapacağımıza söz veriyoruz.”