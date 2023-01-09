Doğa tutkunu, yaban hayatını kayıt altına aldı

Yalova'da doğa tutkunu 47 yaşındaki Serkan Otsar, çıktığı doğa yürüyüşlerinde ormanlık alanlara kurduğu fotokapanlarla yaban hayatını kayıt altına alıyor.

Yalova'da yaşayan doğa tutkunu ve yaban hayatına özel ilgi duyan evli ve iki çocuk sahibi Otsar, kurduğu fotokapanlarla doğanın bilinmeyen tarafına ışık tutuyor. Uzunca bir zamandır doğa sporlarıyla ilgilenen, 7 yıldır da Yalova ve çevre illerdeki yaban hayatını kayıt altına alan Otsar, "Şu ana kadar ayı, kurt, tilki, çakal, porsuk, sansar, yaban kedisi gibi hayvanları kayıt altına almaya başardık. Vakit buldukça bölgede bulunan ya da var olduğu sanılan türlerin varlığını belgelemek ve farkındalık oluşturma için gayret gösteriyorum. Bazen ailemle bazen de tek başıma fotokapanları kuruyorum. Sosyal medya bu anlamda önemli bir araç oluyor ve orada da paylaşımlar yapıyorum. Son beş yıldır hayalet tür dediğimiz ve burada olduğuna inandığımız vaşak için çalışmalar yapmaktayız. İnşallah bunu da en kısa zamanda başaracağız” dedi.