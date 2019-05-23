Dondurma üreticilerine hijyen uyarısı

Toplantıda üreticilere, “hijyen” uyarısı yapıldı.

Yalova İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi tarafından düzenlenen sektör toplantısına İl Müdürü Suat Parıldar, İl Müdür Yardımcısı Selçuk Yaman, Gıda ve Yem Şube Müdürü Ahmet Tırnakçı ve dondurma sektörü üreticileri katıldı. Yalova genelindeki dondurma üreticilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen toplantının açış konuşmasını yapan İl Müdürü Suat Parıldar, “Yaklaşan dondurma sezonu öncesi siz dondurma üreticilerimizi kendi evinde misafir edip, değerlendirmelerde bulunmak istedik. Neticede kurumumuz tarımla uğraşan herkesin yeri. Gıdanın, tarımın paydaşı olan siz dondurma üreticilerimizle bir araya gelmekten dolayı mutluyuz. Siz sektör üreticileri başka bir sektörün de müşterisisiniz. Sezonun bol ve bereketli geçmesini temenni ediyorum” dedi.

Suat Parıldar'ın konuşmasının ardından Veteriner Hekim Hamza Okutan Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği ile Türk Gıda Kodeksi Yenilebilir Buzlu Ürünler Tebliği hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Veteriner Hekim Gülcan Özer Karakuş ise, Gıda Hijyeni Yönetmeliği hakkında üreticilerin dikkat etmesi gereken önemli bilgileri örnekleriyle açıkladı.