Dövizdeki dalgalanmayı fırsata çevirenlere zabıtadan denetim

Zabıta ekipleri, döviz kurlarındaki dalgalanmayı fırsata çeviren esnafa denetim gerçekleştirdi.

Haksız kazancın önüne geçmek adına çalışmalarını 14 mahalle de kapsamlı şekilde sürdüren ekipler, fahiş fiyat artışı, gramaj ve etiket eksikliklerini tespit etti. Ekipler; marketler, toptancılar, haller ve perakende satan yerlere denetim gerçekleştirdi. Ürünlerin reyondaki fiyatlarıyla kasa fiyatı arasındaki farkı karşılaştıran ekipler, geçen ay oranla artışını da karşılaştırdı. Meyve ve sebzelerin taze olup olmadıklarını ve ürün etiketlerini inceledi. Firmalara gerekli uyarıların yapılmasının ardından tutanaklar tutuldu.

“Alo 153 Çağrı Merkezi'ne Şikayetlerinizi İletin”

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürü Volkan Dadaloğlu, denetimlerin Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın talimatıyla Ramazan ayı nedeniyle artırıldığını söyledi. Dadaloğlu; “Vatandaş tarafından gelen şikayetler doğrultusunda zincir marketlerin döviz kuruna bağlı olarak fiyat artışları yaptıkları yönünde çok şikayet alıyoruz. Gelen şikayetlerle beraber ekiplerimizle, 14 mahallede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eski ve yeni fiyatları birbiriyle karşılaştırıyoruz. Ürün fiyatlarını fazla gördüğümüz durumlarda firma yetkililerini etiketleri düzeltmeleri hususunda uyarılarda bulunuyoruz. Vatandaşlarımız herhangi bir olumsuzluk durumunda bize Alo 153 çağrı merkezinden ulaşabilirler” dedi.