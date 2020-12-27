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Dr. Oral: "Salgına karşı tedbir kaçınılmazdır"

Korona virüse yakalanmamak için kalabalık ortamlardan uzak durulması gerektiğini ifade eden Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr.

Metin Oral, “Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak zorundayız” dedi.


Ölümcül bir salgın hastalıkla karşı karşıya olduğumuzu hatırlatan Dr. Metin Oral, “Korona virüs basit bir salgın değil. Günlük hayatta her birey korona virüs olduğuna inanarak hareket etmesi gerekir. Her zaman tedbirli olmamız gerekiyor. Virüs bulaşmasının büyük bir çoğunluğu düğünlerde, mevlitlerde, kalabalık ortamlarda mesafe kurallarına uyulmamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca bu ortamlarda yenen yemekler de hastalığın kapılmasına sebep oluyor. 'Bana bir şey olmaz' diye bir şey yok. Salgını her yerde ciddiye alalım. Her yaştan insan bu hastalıktan etkileniyor” diye konuştu.


Korona virüse yakalananlardan, izolasyon kurallarına titizlikle uyması gerektiğini söyleyen Dr. Metin Oral, “Salgının vahameti karşısında her birimize büyük sorumluluk düştüğünü bir kez daha hatırlatıyorum. Maske, mesafe ve temizlik kurallarından taviz vermeyelim. Bu hastalığın pek çok sağlıklı vatandaşımızı aramızdan ayırdığını asla unutmayalım. Salgın sürecinde, korona virüslü hastalara temas ve bu temaslıların bildirimi konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bu konu hem vicdani sorumluluktur hem vebaldir hem de kul hakkıdır” dedi.

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