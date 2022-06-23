Dünya çocukları Yalova'da buluşacak

Yürüyen Köşk Müzik ve Dans Çocuk Festivali, 4-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yalova Yürüyen Köşk Kültür Sanat Akademisi Gençlik ve Spor Kulübü Dernek Başkanı Hakan Evciman, 2015 yılında faaliyete geçen derneklerinin ulusal ve uluslararası alanlarda Yalova'yı festivallerde temsil ettiğini söyledi. Evciman, 2019 yılında ilkini gerçekleştirdikleri Yürüyen Köşk Müzik ve Dans Çocuk Festivalini pandemi nedeniyle yapamadıklarını anlattı. Bu yıl gerçekleştirecekleri festivale 10 ayrı ülkeden 700 çocuğun katılacağını ifade eden Evciman, “Festivalimize, Sırbistan, Macaristan, Polonya, K. Makedonya, K. Osetya, Kabartay-Balkarya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Gürcistan ve Türkiye'den Erzurum, Van, Kocaeli, Muğla, Çankırı, Sinop ve Edirne'den ekipler gelecek” diye konuştu.

Yalova Uluslararası 2. Yürüyen Köşk Müzik ve Dans Çocuk Festivali'nin 4 Temmuz pazartesi günü saat 19.30'da kortej eşliğinde başlayacağını belirten Evciman “Yürüyüşün ardından 20.30'da Gazipaşa Caddesi mini amfide katılımcı ekipler gösteri yapacak. 5 temmuz günü aynı yerde aynı saatte gösterilerimiz devam edecek. 7 Temmuz Perşembe günü saat 19.30'da katılımcı ekipler, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeli önünde topluca Atabarı oynadıktan sonra saat.21.00'de Barış Manço Açık Hava Tiyatrosunda kapanış gösterisiyle festivalimiz sona erecek. Festivalimizin gerçekleşmesine katkı sunan Yalova Belediye Başkan Vekili Sayın Mustafa Tutuk'a teşekkür ediyoruz” dedi.