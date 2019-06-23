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Dünya çocukları Yalova'da buluştu

Yürüyen Köşk Kültür Sanat Akademisi Gençlik Spor Kulübü tarafından düzenlenen, ’Uluslararası Müzik ve Dans Festivali’ başladı.

Yürüyen Köşk Kültür Sanat Akademisi Gençlik Spor Kulübü tarafından düzenlenen, 'Uluslararası Müzik ve Dans Festivali' başladı.


Festivale Kuzey Kıbrıs, Makedonya, Romanya, Bulgaristan, Kuzey Osetya, Gürcistan, Dağıstan, Rusya, Çin ve Azerbaycan'dan gelen ekipler katıldı. Türkiye'yi ise Yalova, Edirne, Hakkari, Eskişehir, Aydın, Ordu, Bursa ve Adana'dan gelen ekipler temsil etti. Yalova Yürüyen Köşk Kültür Sanat Akademisi Derneği Başkanı Hakan Evciman, Uluslararası Müzik Dans ve çocuk Festivalini Yalova'da ilkini gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını belirterek, dünya çocuklarını Yalova'da buluşturmanın onurunu yaşadıklarını söyledi.


Konuşmaların ardından sahne alan ekipler yaptıkları gösterilerle beğeni topladı.

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