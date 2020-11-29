Dünya Engelliler Günü'nde engel tanımayan sporculara büyük destek

Yalova'nın incisi, gözde termal oteli Terma City, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Türkiye'nin en başarılı engelli sporcularını ağırlamanın gururunu yaşayacak.

2-8 Aralık tarihleri arasında Yalova'daki Yalova Ortopedikler Spor Kulübü'nün (YOSK) ev sahipliğinde Yalova Terma City sponsorluğun da düzenlenecek. Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin ilk etabında ülkemizin tekerlekli sandalye basketbolunun en iyi takımları ve oyuncuları yarışacak. İçerisinde bulunduğumuz salgın sürecinde oyuncu, teknik heyet, hakem ve federasyon yetkililerinin sağlığını düşünerek salgın tedbirleri kapsamında bütün önlemler üst seviyede tutulacak.

Karaderili Şirketler Grubu'na bağlı Yalova Terma City Ceo'su Tevfik Talas'ın yaptığı açıklamada;

"Yalova'da oynanacak ve 1 hafta sürecek Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 1.Etap maçları için Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yer aldığı 16 takımı, hakemleri, federasyon yetkilileri olmak üzere yaklaşık 500 kişilik kafileye ev sahipliği yapmaktan dolayı son derece onurluyuz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 2020-2021 sezonunun ilk maçının heyecanı yaşanacak. Bizde bu heyecana ortak olacağımız için çok mutluyuz. Engelli sporcularıma kapılarımız ardına kadar açık, onlar için elimizden gelen tüm engelleri kaldırmaya hazırız. Terma City olarak gerek spora gerek engel tanımayan sporculara desteğimiz devam edecek. Böyle önemli bir organizasyonun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Hem Yalova iline hem de spora katkımız olduysa ne mutlu bize. Türkiye'nin en iyi oyuncularını ve takımlarını Yalova ‘ya taşımanın gururunu yaşıyoruz. Basketbolun kalbi Yalova'da atacak."