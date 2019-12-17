Dünya kadınları Yalova'da buluştu

Yalova'da düzenlenen “Yerelde Kadın Buluşmaları", ülkemizde yaşayan yabancı kadınlarla Türk kadınlarını yan yana getirdi. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, “Türkiye olarak 192 farklı ülkeden 5 milyonu aşkın insana ev sahipliği yapıyoruz” dedi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Yerelde Kadın Buluşmaları", Hilton Garden Inn Otel'de gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını Yalova İl Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Coşkun yaptı. Müdürlük olarak yapılan çalışmalara işaret Coşkun, "Kadın toplumun en önemli, birleştirici, yönlendirici ve koruyucu unsurudur. Kadının sorunu toplumun ilerlemesi ve sosyal adaletin bir şartı olmakla birlikte sadece bir kadın sorunu da değildir. Bu konu sürdürülebilir, adil ve kalkınmış bir toplumu inşa etmenin tek yolu olup politik, ekonomik, kültürel, sosyal ve çevresel güvenliği başarmanın da bir ön şartıdır. Demokratik ve ileri bir toplum için, kadınların güçlendirilmeleri, faaliyet alanlarının genişletilmesi, eğitim, sağlık, siyaset, hukuk ve benzeri alanlarda eşit fırsat ve imkanlardan faydalanabiliyor olmaları dolayısıyla da hepimiz için büyük bir önem arz etmektedir. Bugün burada Yalova ilinin farklı yerlerinden gelen, kadın odaklı çalışma yapan sivil toplum kuruluşları ve temsilcileri ile birlikte var olan demokrasimizin, toplumsal ahengimizin, kalkınmamızın ve birlikte yaşama sevdamızın devamı için, ‘Kadın varsa demokrasi', ‘Kadın varsa iyilik var' diyoruz. Hayatın ağır yüklerini taşıyan, elinin emeğini gözünün nuru ile birleştiren, küçük yüreğine koskoca sevgiler sığdıran, güçsüz bedenleri güçlü kahramanı kadınlar. Bugün burada aynı masada, aynı sofrada, aynı sıralarda, dünyanın farklı yerlerinden gelen, anavatanlarından ayrılıp çeşitli sebeplerle ülkemize göç etmek zorunda kalmış kadınlar ve bu kadınlara çelme takıp düşüren değil elinden tutup kaldıran kadınlar. Gelin hep birlikte, beraberce yeni Türkiye'nin demokrasi ve insan hakları inşasında ortak hareket edelim. Daha güçlü, daha dinamik Türkiye'yi gelecek nesillere hep birlikte emanet edelim" dedi.

Coşkun'un ardından kürsüye gelen Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu ise, "Ülkemizde yabancıların ve yerel toplumun ortak yaşama kültürlerini geliştirmeleri için çok farklı alanlarda çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalarda kanaat önderlerinden, sivil toplum kuruluşlarına, kamu kuruluşlarından, akademisyenlere, yerel toplumdan, yabancı topluma kısacası uyumun bütün aktörlerine yer veriyoruz. Ülkemizde yabancıların yerel toplumla uyum içerisinde yaşamaları için farklı konseptler çatısı altında çaba sarf ediyoruz. Onlarca faaliyet yaparak binlerce insana ulaşıyoruz. Uyum konusunda hemen hemen Türkiye'de gidilmedik şehir bırakmıyoruz. Yürütülen bu çalışmalar değerli olduğu kadar münferit olarak ortaya konan çabalar anlamında da çok önemli. Bir merhaba ile başlayan güzel dostluklar ve kurulan gönül köprüleri ülkemizde yerel toplumla yabancı toplumun uyum ve barış içerisinde birlikte yaşamalarına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Son yıllarda ülkemiz kalkınmada yakalamış olduğu ivmeyle Türkiye yabancılar için adeta bir cazibe merkezi haline geldi. Eğitimden sağlığa, çalışmadan turizme birçok farklı amaçla 192 farklı ülkeden 5 milyonu aşkın insana ev sahipliği yapıyoruz. Aynı zamanda ülkelerinde var olan zulmü geride bırakarak ülkemize sığınan kardeşlerimizle Türkiye en fazla mülteci barındıran ülke haline gelmiştir. Biz doğudan gelen hiçbir insanımızı mülteci olarak değerlendirmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti var olduğu günden bu güne değin, doğudan gelen herkese kapılarını açmıştır. Biz batıdan gelenleri mülteci olarak değerlendiriyoruz. Bugün ülkemizde 30 ülkeden gelen mülteciler vardır. Bu gelişmeler neticesinde yerel toplumla yabancı toplum arasında yapılacak çalışmalar önemli olduğu kadar, kadınlarımızın üstlenecekleri görev de bizim için çok önemlidir. Türk toplumunda aile toplumun temeli, ailenin temelinde ise kadınların bütünleştirici ve dönüştürücü etkisi var" diye konuştu.

"Yerelde Kadın Buluşmaları" kapsamında yöresel ürünler kermesi, el işi ürünler sergisinin de açılışı yapıldı. Afganistan, İran, Azerbaycan ve Fas uyruklu kadın şarkı, şiir ve cimnastik gösterileri takip edildi. Buluşmalar Mülteci Destek Derneği (MUDEM), Sığınmacı ve Göçmenlere Dayanışma Derneği (ASAM), Çınaraltı Derneği ve Kuzey Kafkas Derneği de destek verdi.