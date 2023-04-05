Dünyaca ünlü kuş bilimciler Hersek'te

Dünyaca ünlü Kuş Bilimci, Ekolog Kerem Ali Boyla ve beraberindeki kuş gözlemciler, Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi'ni ziyaret etti.

Ülkemizde kuş bilimi duayenlerinden dünyaca ünlü Kuş Bilimci, Ekolog Kerem Ali Boyla, Çevre Bilimci, Araştırmacı Yazar Dr. Uygar Özesmi, Kuş Gözlemcisi Murat Yarar ve Kocaeli-İstanbul Kuş Gözlem Grubu, Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi'ni ziyaret etti.

Kuş Bilimci, Ekolog Kerem Ali Boyla ve beraberindeki gruba Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül eşlik ederek Hersek Lagünü hakkında kendilerine bilgi verdi.

Türkiye'de 1980'li yıllarda kuş gözlem çalışmalarını başlatan, ilk Kuş Bank'ı kurarak daha donra global veri tabanı e-bird ile birleşmesiyle verileri tüm dünyada takibini sağlayan Dr. Uygar Özesmi ve Ekolog Kerem Ali Boyla ile beraberindeki ekip, Hersek Lagününü gezerek kuş gözlemi gerçekleştirdi.

Mevsime göre Hersek Lagününde tespit edilen türlerin oldukça yüksek olduğunu ifade eden Kerem Ali Boyla, Hersek Lagünün Marmara Bölgesindeki sulak alanların kalesi durumunda olduğunu ifade etti.

Marmara denizi etrafındaki sulak alanların, merkez Hersek Lagünü alınarak birbiriyle olan kuş geçiş hareketlerinin incelenip bir veri haritası çıkarılmasının faydalı olacağını söyledi.