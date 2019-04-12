Dünyanın en büyük Atabarı etkinliği gerçekleşecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Halk Oyunları Birlik Platformu tarafından düzenlenen etkinlikle 19 Mayıs 2019 Cuma günü saat 19:19'da 81 ilde eş zamanlı olarak şehir meydanlarında Atabarı oynanacak.

19 Mayıs 2019 saat 19.19'da 81 il 19 ülkede 19 dakika boyunca eş zamanlı olarak şehir meydanlarında Atabarı oynanacak. Türkiye Halk Oyuncular Birlik Platformu Genel Koordinatörü ve Yalova Yürüyen Köşk Kültür Sanat Akademisi Başkanı Hakan Evciman, “Birliğimiz Atatürk‘ün kurtuluş mücadelesini başlattığı 100. yılı münasebetiyle bakanlığa proje sunmuş ve projemiz kabul edilerek çalışmalara başlanmıştır. ''Dünya Atabarı Oynuyor'' projesi Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile birlikte hayata geçiyor. Proje kapsamında ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere 19 ülke, KKTC ve 81 ilde eş zamanlı olarak 100-400 kişilik halk oyunları ekipleriyle birlikte Atabarı oynayacağız” şeklinde konuştu.